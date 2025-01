Lula tem reunião sobre a COP 30 e deve anunciar presidente da Cúpula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza nesta terça-feira (21/1) uma reunião sobre a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que pode definir quem será o presidente do evento climático. A Cúpula será realizada em Belém, no Pará, no entre 10 e 21 de novembro.

O Brasil precisa indicar a equipe que vai coordenar a realização da COP, formada especialmente por um presidente, um CEO, e dois “High Level Champions”, representantes de alto nível. A indicação dos cargos pelo governo já é considerada atrasada. Tradicionalmente, a equipe é apresentada durante a COP anterior.

Leia também: COP30 apresentará sabores da região Norte para promover sustentabilidade

Estão na lista da reunião os ministros Rui Costa (Casa Civil), Marina Silva (Meio Ambiente), Sidônio Palmeira (Secom), e a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha. Também foram chamados a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim.

Negociações climáticas

O mais cotado para assumir a presidência da COP é o Secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, André Corrêa do Lago. O embaixador lidera as negociações internacionais no Brasil envolvendo clima e transição energética, e é considerado um negociador habilidoso.

O diplomata cancelou sua participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que começa hoje. Ele participaria justamente de um painel sobre a organização e a importância da COP 30.

Na quinta-feira passada (16), Lula realizou uma reunião inicial sobre o tema. Segundo interlocutores no Palácio do Planalto, o presidente e seus auxiliares analisaram a estrutura da COP 30 e os cargos que devem indicar, mas não houve definições. Hoje, porém, há expectativa de anúncios.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular