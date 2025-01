Zema rebate críticas do governo: ‘meu foco é trabalhar, não perder tempo’

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), rebateu nesta quarta-feira (22/1) as críticas que sofreu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros de Estado por não participar da cerimônia de entrega da concessão da BR-381, a “Rodovia da Morte”, no Palácio do Planalto.



Zema afirmou que os governos anteriores do PT prometeram a entrega das obras de renovação da rodovia, mas nunca o fizeram, e que irá atuar na fiscalização para ver se realmente as melhorias serão realizadas pelo governo federal. Ele disse ainda que seu foco é trabalhar, “não perder tempo com eventos burocráticos”.



“Lula, o PT prometeu essa mesma obra nos 188 meses de governo, mas não entregou. Por isso, quando for colocar máquina na pista, fiscalizar ou inaugurar trechos da obra na BR-381 eu estarei à disposição. Meu foco é trabalhar, não perder tempo com eventos burocráticos”, escreveu o governador em sua conta no X.

— Romeu Zema (@RomeuZema) January 22, 2025

Governador foi criticado em evento no Planalto

Zema foi alvo de críticas do governo na manhã desta quarta. Segundo seu gabinete, o governador não participou da entrega da concessão por já ter compromissos marcados em Juiz de Fora, incluindo a entrega de um hangar de helicóptero para atendimentos de emergência.

O principal motivo para as farpas, porém, foram as críticas feitas anteriormente por Zema aos vetos de Lula ao programa de renegociação da dívida dos estados. O governador defende que a proposta não atende ao pleito de Minas Gerais, e ameaçou não aderir ao programa.

Em seu discurso, Lula afirmou que Zema deveria lhe “trazer um prêmio, um troféu” pela renegociação da dívida. Minas Gerais está entre os cinco maiores devedores. Já o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governador agrediu Lula “de forma ingrata”.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, por sua vez, acusou Zema de “priorizar a política contra o interesse do cidadão”, e disse que o governador cobra constantemente investimentos federais, mas não participa das entregas.

