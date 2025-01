Zema rebate críticas de Lula: "Jesus perdoaria todas as dívidas"

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), respondeu às críticas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a cerimônia de assinatura do contrato de concessão da BR-381, nessa quarta-feira (22/1). Lula afirmou que Zema deveria reconhecer o esforço do governo federal para resolver a questão das dívidas dos estados, dizendo que somente Jesus Cristo faria o que ele fez.

Em resposta ao petista, Zema disse que Jesus Cristo "perdoaria todas as dívidas e jamais cobraria juros abusivos de quem ajuda a construir o Brasil". O governador mineiro ainda afirmou que continuará cumprindo suas obrigações, mas reforçou seu apelo para que os congressistas derrubem os vetos presidenciais à Lei Complementar 212/2025, que regulamenta o Programa Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag). "Esperamos que os Deputados derrubem os vetos ao PROPAG para trazer justiça e previsibilidade ao Estado", concluiu.

Presidente @LulaOficial, Jesus Cristo perdoaria todas as dívidas e jamais cobraria juros abusivos de quem ajuda a construir o Brasil. Vamos honrar todas nossas obrigações, mas esperamos que os Deputados derrubem os vetos ao PROPAG para trazer justiça e previsibilidade ao Estado. pic.twitter.com/BedcShfF90 — Romeu Zema (@RomeuZema) January 23, 2025

A ausência de Zema no evento de assinatura do contrato de concessão da "Rodovia da Morte" foi outro ponto que gerou comentários de Lula.

Na ocasião, o presidente disse que “o governador de Minas Gerais deveria vir aqui me trazer um troféu do primeiro presidente da República que ele tem conhecimento que nunca vetou absolutamente nada de nenhum governador, de nenhum prefeito, por ser contra ou por ser oposição".

Lula também destacou que o Propag, que oferece condições para o refinanciamento das dívidas dos estados com a União, foi algo comparável ao que Jesus Cristo faria se estivesse na Presidência.

Ainda na quarta-feira, Zema foi às redes sociais para rebater as críticas sobre sua ausência no evento. O governador mineiro disse que, embora o PT tenha prometido melhorias na BR-381 em outras gestões, não entregou as obras. Para Zema, a assinatura do contrato era um ato "burocrático".

“O PT prometeu essa mesma obra nos 188 meses de governo, mas não entregou. Por isso, quando for colocar máquina na pista, fiscalizar ou inaugurar trechos da obra na BR-381, eu estarei à disposição. Meu foco é trabalhar, não perder tempo com eventos burocráticos", publicou em suas redes sociais.

Troca de farpas

A tensão entre a gestão estadual e o governo federal aumentou desde a semana passada, quando o presidente Lula vetou partes do Propag.

Nos últimos dias, Zema e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, protagonizaram uma troca de críticas intensa sobre o impacto dos vetos.