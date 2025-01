"Nunca mais", diz Lula em Dia da Memória do Holocausto

"Como presidente do Brasil, renovo meu compromisso com a luta contra o antissemitismo e contra todas as formas de discriminação", afirmou ainda o presidente - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escreveu nesta segunda-feira (27/1) uma nota oficial sobre o Dia Internacional da Memória do Holocausto, que marca em 2025 80 anos da liberação do campo de extermínio de Auschwitz — o maior do regime nazista.

O petista argumentou que é preciso recordar os horrores do holocausto “diante dos perigos do extremismo que ressurge”, e declarou ter compromisso com o fim do antissemitismo e de todas as formas de discriminação.

“Auschwitz foi o palco de uma brutalidade indescritível, onde pereceram um milhão dos seis milhões de judeus que perderam suas vidas sob a barbárie do regime nazista de (Adolf) Hitler. Recordar seus horrores não é apenas um ato de memória, mas também um gesto de compromisso com a Humanidade diante dos perigos do extremismo que ressurge nos dias de hoje”, escreveu Lula em nota oficial.

“Como presidente do Brasil, renovo meu compromisso com a luta contra o antissemitismo e contra todas as formas de discriminação. Nunca mais”, afirmou ainda o presidente.

Brasil abrigou sobreviventes

Em 27 de janeiro de 1945, o campo de Auschwitz foi liberado por tropas aliadas, meses antes do fim da Segunda Guerra Mundial. A data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para manter a memória do Holocausto e repudiar qualquer tentativa de negar ou relativizar o massacre.

Cerca de um milhão de prisioneiros judeus foram mortos em Auschwitz, de um total de seis milhões de mortes pelo regime nazista.

Além de Lula, o Ministério das Relações Exteriores também divulgou uma nota sobre a data, destacando a quantidade de judeus que se refugiaram no país por conta da guerra.

“Brasil — lar da segunda maior comunidade judaica da América Latina e décima maior do mundo — orgulha-se de ter acolhido sobreviventes do Holocausto e reafirma, nesta data, o inabalável compromisso com os direitos humanos e o repúdio ao racismo e todas as formas de discriminação”, escreveu o Itamaraty.