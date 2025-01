Mercadante critica descaso de Ibaneis após investimento em metrô

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), Aloizio Mercadante, declarou nesta quarta-feira (29/1) que “não ouviu uma palavra” do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sobre o investimento federal na expansão do metrô em Samambaia.

Mercadante comentou que o governo federal busca manter uma relação civilizada com governadores de oposição, mas que, em alguns casos, não há “reciprocidade”. A fala ocorreu após evento no Palácio do Planalto.

Leia também: Troca de farpas entre Zema e Lula com clima de campanha eleitoral

O presidente do BNDES participou do anúncio de aporte de R$ 6,38 bilhões para a melhoria de rodovias no Paraná e, durante seu discurso, alfinetou governadores de oposição que não participam de eventos do Planalto e não agradecem por aportes federais.

“Às vezes é difícil para alguns governadores, prisioneiros da polarização, que não reconhecem. Mas o presidente Lula segue republicano e trabalhando sempre em parceria”, disse Mercadante. Em coletiva de imprensa após o evento, ele foi questionado se a fala foi direcionada para o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que não estava presente.

“Eu não falei especificamente de nenhum, mas é uma frase que serve para todos aqueles que não assumem uma relação de reciprocidade. Nós tivemos, por exemplo, aqui em Brasília nós estamos financiando trecho do metrô da Samambaia. Duas estações, com um projeto de R$ 400 milhões”, respondeu Mercadante.

“Eu poderia citar mais casos, mas vou deixar para citar no lançamento. Falei desse porque estou em Brasília”, justificou ainda o presidente do BNDES. Governadores de oposição estão sendo alvos do governo federal pela falta de reconhecimento em financiamentos e obras.

Gestão federal cobra reconhecimento de governadores

Na semana passada, o governador mineiro, Romeu Zema (Novo), foi criticado pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seus ministros por não comparecer ao anúncio da concessão de trecho da BR-381, a “rodovia da morte”.