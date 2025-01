Lula anuncia financiamento de R$ 6,38 bi do BNDES para rodovias do PR

Lançamento no Planalto de financiamento do BNDES para a concessionária EPR Litoral Pioneiro, no Paraná - (crédito: Eduarda Esposito/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira (29/1) do lançamento de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a concessionária EPR Litoral Pioneiro, no Paraná.

O crédito, de R$ 6,38 bilhões, será utilizado para duplicar 350 km de rodovias federais e estaduais, além da triplicação de cerca de 80 km da BR-277, que liga Curitiba ao litoral. O projeto prevê a criação de um acesso para o Porto do Paranaguá, utilizado para escoar a produção do estado.

Escoamento da produção agrícola

Em discurso, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que o investimento vai aumentar a produtividade e eficiência da agricultura paranaense, facilitando o acesso dos produtos ao porto e ao restante do país. Ele destacou ainda o papel do banco público no setor rodoviário. “O BNDES financiou 85% de todos os investimentos nas estradas do Brasil”, declarou.

Participaram, também, do anúncio o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

Estiveram presentes ainda o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale; o diretor-presidente da EPR, José Carlos Cassaniga; e o presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), Marco Aurélio Barcelos.

Cassaniga estimou que haverá um aumento de 66% do transporte de carga na região, e redução de até 20% nos trechos duplicados.



As obras financiadas pelo BNDES abarcam a duplicação de mais de 350 quilômetros de pistas, 138 quilômetros de faixas adicionais e 73 quilômetros de vias marginais nas BR-153, BR-277 e BR-369, além de trechos de estradas estaduais.

