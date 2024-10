Ao STF, Zambelli nega autoria de ataque hacker ao sistema do CNJ

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) afirmou nessa -feira (7/10) que não atuou como mandante da invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2023. A parlamentar também negou solicitado o hackeamento a Walter Delgatti.



Zambelli foi interrogada em ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF) na qual ela e Delgatti são réus pela invasão ao sistema eletrônico do CNJ.

Leia mais: Maioria do STF vota para rejeitar ação contra Zambelli por injúria

"Esse mandado está para mais uma brincadeira do que uma coisa séria. Por que eu faria isso? Já respondo a processo no STF por causa da arma e não tinha porque me envolver em uma questão dessa", declarou.



Ao ser questionada por que o mandado falso foi encontrado pela perícia policial em seu celular, Zambelli ainda afirmou que não se lembrava. "Imagino que deve ser uma invasão do meu celular", alegou.

Leia mais: Zambelli falta audiência no STF e gabinete diz que deputada está internada

Já Walter Delgatti, que também prestou depoimento nessa -feira, reafirmou que a invasão foi solicitada pela deputada. O hacker também reafirmou que teve um encontro no Palácio da Alvorada com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria pedido para que ele assumisse a autoria de um suposto grampo no celular do ministro Alexandre de Moraes, do STF.



Delgatti foi condenado a 10 meses de prisão pelo crime de injúria após sido processado por Bolsonaro por injúria. Ele também já foi condenado em primeira instância no âmbito da Operação Spoofing, que investigou a invasão aos celulares de autoridades.