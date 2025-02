Hugo Motta visita José Sarney na véspera das eleições na Câmara

O encontro entre Motta e Sarney ocorreu no Lago Sul - (crédito: Wanderley Azevedo)

Favorito à sucessão na presidência da Câmara, o deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB) visitou, na sexta-feira (31/1), o ex-presidente da República José Sarney (MDB).

O encontro ocorreu em Brasília, na casa de Sarney, no Lago Sul. José Sarney também presidiu o Senado. No encontro, Hugo Motta e Sarney conversaram sobre o atual cenário político do Brasil e de Brasília

Eleições no Congresso

Câmara e Senado decidem neste sábado (1º/1) seus respectivos sucessores à presidência. Na Câmara, os deputados Hugo Motta (Republicanos-PB), Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) e Marcel van Hattem (Novo-RS) são os três deputados que se declararam oficialmente como candidatos à presidência da Câmara.

No Senado, a decisão à escolha do próximo presidente ficará entre os parlamentares Davi Alcolumbre (União), Eduardo Girão (NOVO), Soraya Tronicke (Podemos) e Marcos Do Val (Podemos).