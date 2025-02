Flávio Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes: "O remédio é impeachment"

"Temos que parar com essa falsa narrativa de que discutir impeachment de ministro do Supremo é golpe, é antidemocrático", disse o senador - (crédito: Khalil Santos/CB/D.A Press)

O senador Flávio Bolsonaro disse, durante entrevista antes da Sessão de eleição da Presidência do Senado neste sábado (1º/2), que o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal está previsto na Constituição e, para ele, o instrumento jurídico é "o remédio" para o ministro Alexandre de Moraes. "Não há um autocontrole do próprio Supremo sobre Moraes, que é quem tem colocado lenha na fogueira. Nesse caso, o remédio que tem é o impeachment", afirmou.

Leia também: Marcos do Val alega perseguição de Moraes e exibe lista com supostas violações

"Temos que parar com essa falsa narrativa de que discutir impeachment de ministro do Supremo é golpe, é antidemocrático. Não, está na Constituição. Democracia é o que está na lei, não o que está na cabeça de um ministro do Supremo", alegou.

Assista à declaração:

O congressista ainda disse que há quase 40 senadores declaradamente a favor do impeachment de Moraes. "Todo mundo percebe os absurdos, os excessos, as loucuras, as maluquices, as insanidades que ele continua fazendo, completamente à revelia da lei", declarou. Segundo ele, a maioria do Supremo é "coagida" a concordar com as manifestações de Moraes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para abrir um processo de impeachment, é necessário que 2/3 do Senado apoie a decisão, ou seja, 54 senadores. Nunca um ministro da suprema corte foi destituído.

Flávio ainda criticou a decisão do ministro de tornar Bolsonaro inelegível, e completou dizendo que se tiver uma eleição em 2026 sem a presença do ex-presidente, o pleito será antidemocrático. "Deixa ele disputar. Se perder, maravilha. Mas tem que deixar concorrer. Na 'mão grande' fica difícil", finalizou.