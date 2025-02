Em primeira sessão do ano legislativo, oposição usa bonés como protesto

Com bonés contendo frases provocativas, deputados da oposição participaram da primeira sessão solene de abertura do ano legislativo nesta segunda-feira (3/2). As provocações também tomaram o plenário quando o ministro da Casa Civil, Rui Costa, entregou a mensagem do Executivo.

Gritos de “Lula, cadê você? O povo está com fome e não tem o que comer” ecoaram durante a cerimônia. Em resposta, governistas repetiram “Sem anistia”, em alusão aos presos e investigados pelos atos violentos de 8 de janeiro de 2023, quando vândalos invadiram e destruíram o Palácio do Planalto.

A pauta da anistia, que é uma das principais bandeiras da oposição no Congresso Nacional, tem como principal objetivo tentar derrubar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele possa concorrer as eleições presidenciais de 2026.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), precisou intervir mais de uma vez, pedindo respeito. Após a leitura da mensagem do Executivo feita pelo primeiro-secretário da Câmara, deputado Carlos Veras (PT-PE), os deputados da oposição voltaram a protestar, exibindo peças de picanha e pacotes de café, criticando à alta dos preços dos alimentos.

O novo líder do Partido Liberal (PL) na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), declarou à imprensa, que a oposição apenas deu uma resposta à altura, ironizando que o uso dos bonés foi inspirado nas ações de marketing do recém-nomeado secretário de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira. “A ideia foi do Sidônio. Cada ideia dele nós vamos copiar e fazer melhor. Sidônio dá ideia e a gente dá a resposta”, disse.