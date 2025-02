Competição de Cultivares de Soja convoca agricultores para esta sexta (7/2)

Nesta sexta-feira (7/2), os produtores do Distrito Federal (DF) podem conferir o Dia de Campo da Competição de Cultivares de Soja. Neste evento, será possível avaliar a qualidade das sementes de soja, uma oportunidade para os agricultores escolherem qual material é mais adequado para plantação no terreno. A exposição é gratuita, sem necessidade de inscrição e ocorre na área da Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF), DF 125 – km 5, às 8h.



A Competição de Cultivares de Soja, uma das atividades referência da AgroBrasília, além de dar a oportunidade do agricultor avaliar o potencial produtivo das cultivares e escolher alguma para o seu plantio de soja, ela também consiste em separar as melhores sementes de soja do evento, para serem exibidas na feira do Agro, que acontece em maio. Os resultados serão divulgados em 30 de abril. Ao todo, são 13 empresas presentes no evento, com a exposição de 57 materiais.

As instituições participantes apresentarão suas cultivares e suas principais características, permitindo que os produtores observem a qualidade do desenvolvimento das raízes e a variedade genética das sementes. O evento conta com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF).





Dia de Campo da Competição de Cultivares de Soja 2025

Quando: 7 de fevereiro, às 8h

Onde: Área da Coopa-DF, DF 125 – km 5

Entrada: Gratuita, sem necessidade de inscrição