Lula reduz número de alimentos ultraprocessados nas merendas escolares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai anunciar, nesta terça-feira (4/2), a redução de 20% para 15% a quantidade de alimentos processados e ultraprocessados nas merendas escolares. Em 2026, a taxa cairá novamente para 10%.

Lula anunciará a mudança durante o Encontro Nacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), que ocorre nesta noite no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

Segundo o Planalto, a medida vai impactar 40 milhões de alunos em quase 150 mil escolas públicas, que fornecem até 10 bilhões de refeições por ano para os alunos.

Alimentos processados e ultraprocessados estão ligados a um maior risco de obesidade, colesterol alto, diabetes, doenças cardiovasculares, entre outras doenças crônicas. O objetivo do governo ao diminuir a quantidade permitida na merenda, portanto, é tornar a alimentação mais saudável nas escolas.

Lula vai anunciar ainda outras medidas ligadas à alimentação escolar, como um programa de capacitação para as merendeiras e nutricionistas, com investimento de R$ 4,7 milhões e reajuste na merenda para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).