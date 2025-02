Lula recebe presidentes de bancos públicos e discute crédito

Questionada sobre a preocupação com uma possível queda no crédito em 2025, causada principalmente pela alta da Selic, Dweck afirmou que o tema não foi discutido no encontro com Lula - (crédito: Victor Correia/CB/DA.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu nesta quarta-feira (5/2) os presidentes dos bancos públicos para discutir os resultados de 2024 e o cenário para 2025. O encontro ocorreu no Palácio do Planalto, com a participação de ministros da ala econômica.

Segundo a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, que também esteve presente,o petista ficou “bem satisfeito” com os dados apresentados, e houve um aumento no crédito fornecido pelas instituições. O balanço, porém, só será divulgado em março e abril.

“Um dado muito positivo é que o crédito no Brasil está crescendo, os créditos dos bancos públicos. E o presidente sempre pergunta sobre alguns créditos específicos: microcrédito, crédito rural, tanto para a grande agricultura quanto para o pequeno”, comentou Esther com jornalistas após a reunião.

Participaram da reunião os presidentes do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros; do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante; da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira; do Banco da Amazônia, Luiz Claudio Moreira Lessa; e do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara.

Do lado do governo, além de Lula e Esther, participaram o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Fernando Haddad (Fazenda).

Crédito para Norte e Nordeste

Esther afirmou ainda que há uma preocupação de Lula com a distribuição do crédito, e que houve crescimento também no Nordeste e no Norte. Os dados consolidados de 2024 dos bancos, assim como de outras estatais, serão divulgados em março e abril.

Questionada sobre a preocupação com uma possível queda no crédito em 2025, causada principalmente pela alta da taxa Selic, Esther afirmou que o tema não foi discutido no encontro com Lula.