Deputado Otoni de Paula nega ser governista e critica "esquizofrenia" de bolsonaristas

O deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) disse nesta quarta-feira (5) que a investida de colegas bolsonaristas que querem vê-lo longe da presidência da bancada evangélica é fruto de uma “esquizofrenia”. O parlamentar disputa a presidência da Frente Parlamentar Evangélica e é rejeitado por parte da bancada por ser considerado “próximo” ao governo Lula (PT).

“Eu queria dizer que se o deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP, candidato que tem apoio da ala mais conservadora) ganhar a eleição, eu continuo na Frente. Porque eu acho que isso é democracia”, disse Otoni de Paula ao Correio.

“Eu só não vou ficar fazendo com eles o que eles fazem comigo. Factoides de que eu estou próximo ao governo. A única vez que eu estive no Planalto com Lula foi representando a Frente. E aí? Eu fui cumprir uma missão que me foi dada pela Frente, porque o presidente iria sancionar o projeto da frente. Olha o tamanho da esquizofrenia desses caras. Esses caras estão malucos”, continuou o deputado.

“Mas esse é um comportamento do Bolsonarismo. Ele se alimenta de autofagia. O Bolsonarismo precisa criar traidores. Hora é Nikolas (Ferreira, PL-MG), hora é o Marcel van Hattem (Novo-RS). É assim. Todo mundo que pensa está traindo Bolsonaro. Se você pensar, está traindo o Bolsonaro. Porque o cérebro do Bolsonarismo é isso aqui (apontando para o celular)”, afirmou.

A eleição para a presidência da frente parlamentar será realizada no dia 26 de fevereiro, quando também está marcado um culto com os integrantes da bancada.

O Correio também ouviu o deputado Gilberto Nascimento, que se disse “candidatíssimo”. Afirmou que é difícil cravar o que vai ocorrer na eleição, mas se disse confiante. Para Nascimento, o clima de embate na bancada é passageiro e se normalizará em breve.