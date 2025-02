Ricardo Salles anuncia que vai disputar o Senado em 2026

O deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) anunciou nesta quinta-feira (6/2) que pretende disputar uma vaga no Senado em 2026. Cada estado tem direito a três vagas na casa alta para um mandato de oito anos. No próximo pleito, duas vagas serão disputadas para representar o estado.

“Eu estou aqui no Plenário do Senado Federal, no Salão Azul, onde os grandes assuntos são discutidos no nosso país. Na próxima eleição, em 2026, eu pretendo concorrer a uma cadeira aqui no Senado pelo meu estado de São Paulo, estado onde eu fui secretário mais de uma vez, fui eleito deputado federal, logo depois de ter sido ministro do presidente Bolsonaro, e (quero) defender o meu estado, onde eu nasci e sempre vivi”, disse Salles em um vídeo publicado em seu perfil no X (ex-Twitter).

Salles destacou que o Senado é onde se trata da relação com o Judiciário — é lá que se discute o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, — e onde, efetivamente, defende-se os interesses dos estados.

“Enquanto deputado, discute-se muito questões ideológicas, temas de posicionamentos, costumes, o que também acaba vindo para cá. Mas o senador tem um papel a mais, é aquele que tem que defender o seu estado”, pontuou.

“O estado de São Paulo é aquele que paga a conta do Brasil. De longe a maior arrecadação de impostos vem do estado de São Paulo. Por outro lado, aquele que menos recebe recursos da União, do governo federal, é o estado de São Paulo. Por isso, é preciso ter as três cadeiras do estado muito bem representadas”, frisou.

Salles não é o primeiro deputado do partido Novo a anunciar sua intenção de concorrer ao Senado. A sigla, que tem apenas 4 deputados, também tem Marcel van Hattem (Novo-RS) no páreo em busca de uma vaga no Rio Grande do Sul em 2026. Hoje, o único senador do partido é Eduardo Girão (Novo-CE).

Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente do governo de Jair Bolsonaro do início de 2019 até junho de 2021, quando pediu demissão após uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal que mirou endereços ligados a ele e à pasta.