De "mito" a "vai ser preso": Bolsonaro é apoiado e vaiado em jogo de futebol

Torcedores do Vasco da Gama entoaram, na noite da última quarta-feira (5/2), frases de apoio e de rejeição a Jair Bolsonaro . Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ouvir repetições de falas como “mito” e “uh, vai ser preso” vindas de pessoas em arquibancada logo abaixo da que se encontrava o ex-presidente, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Bolsonaro esteve presente, ao lado do filho Flávio, na partida entre Vasco e Fluminense pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, que ocorreu na capital federal. Vascaíno, o senador do PL-RJ ostenta, nos registros, a camisa do clube, enquanto o pai deixa o local poucos segundos após a proclamação de coro contrário a ele.