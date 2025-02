O que significa ser "capital honorária" do Brasil como Paes quer para o RJ?

O Rio de Janeiro no século XIX: capital honorária está relacionado com a história - (crédito: Domínio Público)

Nesta sexta (7/2), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, solicitou ao presidente Lula um decreto que reconheça formalmente o Rio como capital honorária do Brasil e cidade federal. A proposta publicada no X (antigo Twitter) do prefeito será formalizada.

Mas o que significa a solicitação de Paes? O advogado Dr. Guilherme Dolabella responde que o reconhecimento proposto pelo prefeito não demanda alteração constitucional, sendo que a Constituição de 1988 define Brasília como a capital federal e o título ao Rio não reduziria o status jurídico de Brasília.

“Exemplos internacionais, como Valparaíso no Chile e Bonn na Alemanha, demonstram que cidades podem ter reconhecimento institucional pela relevância histórica. O Rio de Janeiro, antiga capital do Brasil, tem grande importância cultural e histórica, tornando o debate legítimo e merecedor de uma discussão madura e respeitosa”, pondera.

O Rio vai receber dinheiro do DF?

Em questões de mudanças práticas e investimentos de fundos governamentais, Dolabella garante que nada irá mudar caso o título seja concedido: “A proposta seria apenas um reconhecimento histórico-cultural. Não é possível que esse título ou honraria altere competências constitucionais de caráter legislativo, administrativo ou tributário. Uma situação como essa seria inconstitucional por que ensejaria a alteração do pacto federativo.”

Para reconhecimentos institucionais, o Presidente não teria direito de decretar o funcionamento do Congresso Nacional e da Presidência da República no Rio de Janeiro, por exemplo, o que o advogado justifica como uma alteração constitucional a depender do objeto da proposição.

Entretanto, os brasilienses podem ficar tranquilos — Dolabella garante que o status honorífico não proporciona qualquer alteração na Administração Federal ou das competências tributárias e em relação ao orçamento. “Não há um detalhamento sobre quais os parâmetros da proposta de Paes, exceto pelo fato de mencionar uma reparação histórica em virtude da ditadura militar. É importante ressaltar que a fusão do Estado da Guanabara e do Rio foi uma decisão política, o que não justifica a invocação de um direito a uma reparação coletiva”, completa.

O especialista enfatiza que o reconhecimento do Rio como capital honorária possuiria apenas um caráter histórico-cultural: “Cultural porque existe esse reconhecimento da cidade como uma representação do Brasil no exterior. Isso pode representar para a própria cidade uma perspectiva turística e propiciar uma divulgação nesse sentido para fomentar investimentos ou a própria atividade cultural.”