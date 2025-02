Lula celebra 45 anos do PT: "Nasceu para mudar o Brasil"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou, nesta segunda-feira (10/2), o Partido do Trabalhadores pelo aniversário de 45 anos. Nas redes sociais, Lula relembrou feitos dos governos petistas.

“Hoje é dia de celebrarmos o aniversário do partido que nasceu para mudar o Brasil e a vida do povo brasileiro. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras chega aos 45 anos cada vez mais vivo e mais forte. Jamais renunciamos aos valores que nos trouxeram até aqui, seja no governo ou na oposição: a defesa intransigente da democracia e da soberania do Brasil, a busca pelo desenvolvimento econômico com inclusão social, o combate à fome e a todas as formas de desigualdade”, iniciou Lula.

“Temos um longa caminhada rumo ao futuro, mas nenhum desafio é maior que a nossa capacidade de luta e resistência. Estaremos sempre ao lado das forças democráticas, para a construção de um Brasil cada vez mais desenvolvido e mais justo. Parabéns, e muito obrigado a todas e todos que ajudam a escrever a nossa história”, acrescentou.

Hoje é dia de celebrarmos o aniversário do partido que nasceu para mudar o Brasil e a vida do povo brasileiro. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras chega aos 45 anos cada vez mais vivo e mais forte.



Jamais renunciamos aos valores que nos trouxeram até aqui, seja no… pic.twitter.com/JmPorjNaLl — Lula (@LulaOficial) February 10, 2025



Apesar da data de fundação ser nesta segunda-feira, o PT fará comemoração no Rio de Janeiro, entre os dias 21 e 22 de fevereiro. Estão previstos eventos musicais, culturais e gastronômicos no Armazém Utopia, na Zona Central carioca, onde foi também realizado o G20 Social, em novembro do ano passado. Ocorrerão ainda debates políticos e um ato com a presença de Lula no dia 22.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular