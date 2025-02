Motta: Câmara vai discutir PEC que renegocia dívida dos municípios

O deputado federal fez o anúncio durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, organizado pelo governo federal, e com a presença do presidente Lula - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta terça-feira (11/2) que vai instalar uma comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição (PEC) 66/2023, que permite a renegociação das dívidas dos municípios.

O deputado federal fez o anúncio durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas, organizado pelo governo federal, e que conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A PEC 66 é uma demanda dos chefes do Executivo municipal, e também conta com o apoio do governo.

Leia também: Lula reúne prefeitos em busca de aproximação

“Dando segmento ao empenho do presidente Arthur Lira (PP-AL) na gestão passada, a presidência da Câmara dos Deputados vai marcar a Comissão Especial da PEC 66. Isso vai acontecer assim que recebermos dos líderes partidários as recomendações dos integrantes do colegiado”, discursou Motta durante a abertura do encontro, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A PEC 66 foi apresentada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), uma das três grandes entidades municipalistas. O texto permite o parcelamento especial das dívidas, além de um novo modelo de pagamento de precatórios pelas prefeituras.

A versão aprovada do Senado também previa mudanças no regime previdenciário dos estados e municípios, mas esses trechos foram suprimidos na Câmara durante discussão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), no fim do ano passado.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, também defendeu o projeto durante discurso na abertura do evento. “Elaboramos uma emenda constitucional, a PEC 66, cujo primeiro subscritor é o senador (Jader) Barbalho (MDB-PA). Essa PEC não tem impacto nenhum no governo federal, e ela versa sabe quanto? R$ 1 trilhão”, apontou.

Já o ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, afirmou que o governo apoia a proposta e que espera aprovar a PEC ainda no primeiro semestre deste ano.