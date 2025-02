"Fui pra me despedir e fiquei": José Múcio detalha permanência no governo

O ministro da Defesa, José Múcio detalhou, na noite desta segunda-feira (10/2) os bastidores da permanência dele no governo. Com a discussão de uma possível reforma ministerial, o assunto da saíde de Múcio ganhou fôlego na última semana, mas já foi descartada pelo presidente e pelo ministro.

Múcio revelou que não tem mais pretensões de cargos públicos e gostaria de se aposentar da política para passar mais tempo com a família, mas não conseguiu sair do governo Lula. "Na sexta-feira fui pra me despedir e fiquei", afirmou Múcio durante entrevistado do programa Roda Viva da TV Cultura.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ministro da Defesa afirmou que tem relação de amizade com o presidente Luiz Inácio da Lula da Silva (PT) e que participou do governo, desde o início, para atender um convite do presidente e permanece no cargo a pedido de Lula.

"Eu acho que a fase mais complicada já passou. O início foi péssimo. Do dia 8 até abril eu me senti órfão, porque a direita zangadíssima porque os militares não aderiram ao golpe e a esquerda muito zangada porque achava que os militares tinham criado aquele golpe. E na verdade nós devemos a eles não ter tido golpe do dia 8. Passou a fase mais difícil, nós conversamos", declarou.

Leia também: E José Mucio vai ficando

Segundo Múcio, o presidente Lula pediu, como amigo, que o ministro da Defesa ficasse no cargo em função de dificuldades que o governo deveria enfrentar dali em diante.

Em um segundo momento, já em 2024, Múcio disse que colocou o cargo à disposição após a divulgação do vídeo da Marinha no dia do Marinheiro que ironizava privilégios militares. "Aquele vídeo foi absolutamente uma imprudência, foi inoportuno", avaliou Múcio.

O ministro explicou que o vídeo foi divulgado em meio a discussão sobre cortes de orçamento, e gerou grande insatisfação dentro do governo.

"Aquele vídeo foi realmente um problema, primeiro apareceu uma pessoa que disse que parecia com o ministro Haddad. Evidentemente ele [Haddad] indignou-se. [...] Quando saiu o vídeo, o presidente indignou-se, todo mundo se indignou, Haddad ficou zangadíssimo e presidente disse: vai ficar do jeito que Haddad quer", afirmou Múcio.

Segundo Múcio, Lula o questionou sobre como resolver essa questão. O ministro então sugeriu entregar o cargo para conter o mal estar no governo. "Sou seu amigo, não há prejuízo político, a sugestão está sendo dada por mim". Lula teria respondido que voltariam a conversar sobre o assunto.

Leia também: Lula reúne prefeitos em busca de aproximação

"Saí de lá animadíssimo: parece que vai dar certo [referindo-se a uma possível demissão do cargo]" No entanto, na semana seguinte o presidente amenizou o caso e pediu, mais uma vez, que Múcio ficasse.



Deste modo, o ministro também disse que levou o almirante Olsen até o presidente Lula para fazer um 'mea culpa' e que essa solução foi melhor que pensar em removê-lo do cargo. "Pensamos que se déssemos um passo pra traz poderíamos recomeçar nossa caminhada, era melhor do que mudar de caminho. Foi o que aconteceu, demos uma segunda chance", declarou.