Silveira diz que Zema é "subserviente" após sobretaxa de Trump

O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), chamou o governador Romeu Zema (Novo) de “entreguista e subserviente ao poderio internacional”, devido a uma postagem do chefe do Executivo mineiro, em janeiro deste ano, em apoio à posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

“Romeu Zema teve como resposta ao seu tuíte lambe-botas o anúncio da sobretaxa em 25% do aço mineiro. Infelizmente, isso é o que acontece quando quem não entende o que é fazer política de verdade cai de paraquedas no poder”, afirmou Silveira na tarde desta terça-feira (11/2).

A crítica do ministro, feita por meio da rede social X, foi baseada na decisão anunciada por Trump de sobretaxar em 25% o aço e o alumínio de todos os países, incluindo o Brasil. Isso afeta diretamente as finanças do estado, segundo maior exportador desses produtos, atrás apenas do Rio de Janeiro. Segundo o ministro, a decisão de Trump, anunciada na noite dessa segunda-feira (10/2), prejudica o estado de “maneira fatal”.

Entreguista e subserviente ao poderio internacional, Romeu Zema teve como resposta ao seu tuíte lambe-botas o anúncio da sobretaxa em 25% do aço mineiro. Infelizmente, isso é o que acontece quando quem não entende o que é fazer política de verdade cai de paraquedas no poder. pic.twitter.com/oPLgHWdfqk — Alexandre Silveira (@asilveiramg) February 11, 2025

“A notícia é trágica e séria, ainda mais diante da inércia do governador em diversificar a economia do nosso estado, abandonando o agronegócio, a geração de energia e outras potencialidades de Minas”, disse ainda o ministro na rede X (antigo Twitter).

A reportagem entrou em contato com a assessoria do governador. Caso ele se manifeste sobre as críticas, o texto será atualizado.

Na quinta-feira (6/2), em Belo Horizonte, durante anúncio de investimentos do governo federal no Anel Rodoviário, Silveira fez uma série de críticas a Zema e disse que o governo federal tem dificuldade de trabalhar com o chefe do Executivo mineiro.

No mesmo dia, os dois se encontraram em Belo Oriente, no Vale do Aço, para a cerimônia de início das obras de duplicação da BR-381. No eventos, os dois trocaram farpas.