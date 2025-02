Haddad diz que mercado de carbono é crucial e defende fundo de florestas tropicais

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que é preciso avançar na discussão sobre a integração dos mercados de crédito de carbono e no pagamento por serviços ambientais durante a COP30, que acontece no fim do ano em Belém, no Pará. As falas foram feitas nesta segunda-feira (17/1), durante a Conferência do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Al-Ula, na Arábia Saudita.



Leia também: Novo Marco Legal do Mercado de Carbono no Brasil

No que diz respeito ao mercado de carbono, o chefe da equipe econômica do Brasil exaltou a parceria com o FMI para o debate de modelos integrativos para evitar que outros países utilizem a crise climática mundial como pretexto para elevar os bloqueios comerciais. Segundo ele, que participou do painel “Um caminho para a resiliência dos Mercados Emergentes”, a discussão dos modelos de integração de mercado de carbono é “crucial” para evitar que a proteção ambiental seja utilizada como justificativa para “práticas protecionistas”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além disso, Haddad ressaltou, em relação ao pagamento de serviços ambientais, que diversos países emergentes realizam fortes investimentos no mantimento de suas florestas naturais. O Brasil defende a proposta do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, sigla em inglês) — um fundo destinado para a conservação ambiental —, e durante sua presidência do G20, reforçou a criação do TFFF.

O ministro também enfatizou que é do desejo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva conciliar as agendas econômica e socioambiental. “Não parece que é impossível a conciliação desses interesses múltiplos em uma agenda que, efetivamente, demanda mais sustentabilidade física, social e ambiental para o mundo”, explicou.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Nesta segunda-feira (17/1), durante a Conferência do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Al-Ula, na Arábia Saudita, o participou do painel “Um caminho para a resiliência dos Mercados Emergentes”. Haddad