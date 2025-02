Lula diz que Trump "não deve ir" à COP30 e cobra responsabilidade ambiental

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, de não ter compromisso com o meio ambiente, ao não assinar acordos internacionais sobre o assunto. A fala ocorreu nesta sexta-feira (14/2), em Belém, no Pará, durante evento sobre a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá na cidade em novembro deste ano.

"Os ricos têm que fazer financiamento. Prometeram US$ 100 milhões, em 2009, não deram. Nós fomos atrás de US$ 300 bilhões, não deram. E agora a conta é US$ 1,3 trilhão, não vão dar. Porque o presidente dos Estados Unidos já não assinou o Protocolo de Kioto, agora, saiu do Acordo de Paris, e acho que nem vai vir aqui [na COP30]", disse o petista sobre a preservação da Amazônia.

Os valores citados por Lula são as definições feitas ao final das últimas duas COPs para o financiamento climático. O montante seria ofertado pelos países mais ricos a participarem da conferência da Organização das Nações Unidas (ONU), para que as nações mais pobres tenham condições de avançar na proteção do meio ambiente. Já os acordos internacionais citados dizem respeito à diminuição da emissão de gases do efeito estufa.

"Eles não querem compromisso, quem quer compromisso somos nós, que acreditamos na ciência, que acreditamos que o mundo está numa situação difícil, que temos medo porque está chovendo muito onde antes não chovia, está tendo muita seca onde sempre choveu, que as queimadas estão exageradas, que em lugar que fazia calor está fazendo frio e em lugar que fazia frio está fazendo calor. Quem tem juízo neste mundo sabe que o planeta está vivendo atitudes irresponsáveis. Nós queremos cumprir a nossa parte", declarou o chefe do Executivo.

"Nós assumimos a responsabilidade de diminuir o desmatamento a zero até 2030, ninguém pediu, nem o presidente dos EUA, nem da Alemanha, nem da França, nós decidimos. Nós queremos mostrar para eles: 'nós não somos ricos como vocês, mas temos mais responsabilidade do que vocês e queremos cuidar do nosso povo com um planeta limpo. Queremos um ar saudável, água boa para beber, queremos não ter calor exagerado'", finalizou.

Lula cumpre agenda em Belém desde ontem, onde participou de entregas do governo e também visitou obras para a COP30. Durante a tarde, ele estará no interior do Pará, em Parauapebas, onde participará de ato de inauguração de um complexo minerador da Vale.