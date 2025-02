Lula discute Ucrânia com Macron e confirma viagem à França

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta terça-feira (18/2), por telefone, com o presidente da França, Emmanuel Macron. Os assuntos tratados na ligação, segundo o governante francês, foram as negociações para a paz na guerra entre Rússia e Ucrânia, e a realização da COP30, em Belém, no mês de novembro. O petista também confirmou a Macron, na conversa, que fará uma visita de Estado à França em junho deste ano.

“Nós dois reconhecemos a importância de uma solução para a guerra na Ucrânia que inclua a participação de todas as partes envolvidas no conflito”, comentou Lula sobre a ligação.

Por telefone, conversei com o presidente da França, @EmmanuelMacron, sobre temas da agenda global e das relações bilaterais entre nossos países.

“Acabo de conversar com o Presidente Lula. Compartilhamos a convicção de que a paz na Ucrânia só será possível por meio de negociações que reúnam Rússia e Ucrânia à mesma mesa”, escreveu Macron em suas redes sociais, em português. “A paz é possível, e a comunidade internacional deve se mobilizar”, acrescentou.

Macron liderou uma reunião de emergência entre países europeus na quarta passada (12) em meio ao temor de que o governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, estaria se mobilizando para firmar um acordo com o russo Vladimir Putin sem ouvir o lado ucraniano do conflito, e sem participação da União Europeia.

Um dia depois, Trump garantiu que a Ucrânia teria lugar na mesa de negociação, com a participação dos países europeus. Porém, nesta terça, Estados Unidos e Rússia anunciaram, após um encontro em Riad, na Arábia Saudita, que vão dar sequência às negociações sem a participação ucraniana.

Conferência do Clima e viagem à França

Macron e Lula também conversaram sobre a conferência do clima, organizada pelo Brasil neste ano. O presidente brasileiro destacou a importância de a França participar do evento, e que seja firmado um acordo para financiar as ações climáticas no mundo.

“Nós também trabalharemos para que a COP de Belém seja um sucesso e temos, juntos, diversas iniciativas em prol do clima, da biodiversidade, dos oceanos, da democracia e do desenvolvimento econômico e agrícola”, declarou Macron.

Há temores de que o evento seja esvaziado, assim como foi no ano passado, especialmente com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Lula também conversou hoje sobre o tema com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, que veio a Brasília para uma visita de Estado, e destacou a importância da participação portuguesa.

No final da mensagem, Macron confirmou que o presidente Lula fará uma visita de Estado à França em junho. Segundo o chefe do Executivo brasileiro, a visita de Estado será nos dias 6 e 7 de junho, mas ele também participará de reunião da Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos nos dias 8 e 9.