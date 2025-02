Nikolas Ferreira discute com homem na rua após reunião do PL

Nesta quarta-feira (19/2), Jair Bolsonaro se reuniu com deputados do Partido Liberal (PL) e aliados no apartamento funcional do líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), na Asa Norte. Além da articulação política, o encontro ficou marcado por um discussão já na rua. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) foi abordado por um homem que estava fora do local e disse que o mineiro seria "preso”.

Nikolas continua a andar em direção ao carro e retruca: “Pelo quê?”, no que o homem questiona “Quer uma lista? 272 páginas”. O deputado responde: “Foi por dinheiro na cueca? Não foi, né? Propina não foi.”

O homem ainda chamou o deputado de “chupetinha”, quando Nikolas encerrou a discussão ao entrar no carro: “Valeu! Vou trabalhar.” Ao sair com o carro, o deputado abaixa a janela e pergunta se o homem “já comeu sua abóbora hoje?”.

O Correio procurou a assessoria de Nikolas Ferreira para ouvir um posicionamento sobre o episódio, mas não recebeu resposta até o momento. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Reunião

Após Jair Bolsonaro e 33 pessoas serem denunciadas pela Procuradoria Geral da República (PGR) por crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa armada, os apoiadores e deputados do partido se reuniram nesta quarta (19/2).

Estavam presentes no encontro nomes como Nikolas Ferreira (PL-MG), Domingos Savio (PL-MG), Zé Trovão (PL-SC), Sargento Fahur (PSD-PR), Altineu Cortês (PL-RJ) e Carlos Jordy (PL-RJ), além de Gilson Machado Neto, ministro do Turismo e Cultura e presidente da Embratur no governo Bolsonaro, e Jair Renan Bolsonaro.