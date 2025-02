Lula diz ter certeza que Rio de Janeiro vai renegociar dívida com União

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (20/2) ter certeza de que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), vai aceitar o acordo para renegociação da dívida do estado com a União, apesar das reclamações de Castro e de outros governadores.

Em entrevista à Rádio Tupi, dos Diários Associados, o petista disse que o acordo, aprovado pelo Congresso Nacional, é bom para todos os estados, mas não para o governo federal. Lembrou ainda que os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), já sinalizaram que vão aceitar.

"Se os governadores assinarem o acordo, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, eu acho que vai ser bom para todos os estados, e vai ser bom para o Rio de Janeiro", comentou o chefe do Executivo ao ser questionado durante a entrevista. A Tupi é do Rio de Janeiro, e Lula viaja para o estado amanhã (21) pela segunda vez nesta semana.

"Eu não sei se o governador (Castro) vai amanhã em Itaguaí. Ele, no começo, disse que não tinha aceitado, que ia entrar na Justiça, mas eu acho que seria bom para o Rio de Janeiro ele concordar com o acordo", disse o presidente. Segundo Lula, a dívida do estado está em R$ 218 bilhões.

Nesta sexta-feira, o presidente participa da cerimônia de concessão do Terminal ITG02 no Porto de Itaguaí e de anúncio de recursos do Fundo da Marinha Mercante.

Críticas



Castro criticou vetos de Lula ao projeto aprovado no Congresso, como a permissão para estados acumularem os benefícios do acordo e do Regime de Recuperação Fiscal, e o uso de verbas do novo Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, criado pela Reforma Tributária, para o abatimento das dívidas. Zema e o governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB), também dispararam críticas à proposta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"São Paulo está concordando. Minas Gerais fala, mas também está concordando, e eu tenho certeza de que o governador Cláudio Castro vai concordar, porque o acordo é bom. Não para o governo federal. Para o governo federal, o acordo não é bom. Ele é bom para o Rio de Janeiro", reforçou ainda Lula.