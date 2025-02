No Alvorada, Lula recebe lideranças indígenas e promete visita ao Xingu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quinta-feira (20/2) lideranças indígenas do Xingu no Palácio do Alvorada. Na ocasião, ele prometeu visitar o território, que tem 16 etnias, incluindo a do cacique Raoni.

"Conversamos sobre temas de interesse do território, como a segurança alimentar dos povos indígenas e a crise climática. O Território Indígena do Xingu é vasto e abriga 16 etnias, representando uma riqueza cultural e socioambiental que devemos proteger juntos. Me comprometi a visitar a região em breve para avançar em mais políticas para os povos que ali vivem e reencontrar o companheiro Raoni", declarou Lula, nas redes sociais.

Estiveram no encontro com o presidente o Cacique Tapi Yawalapiti, Anuiá Yawalapiti (coordenador do Pontão de Culturas Indígenas), Lappa Yawalapiti (coordenador do Pontão de Culturas Indígenas) e Juliano George Basso (coordenador da Aldeia Multiétnica).

Lula já havia prometido a Raoni visitar o Xingu, no ano passado. Os indígenas têm expectativa de avançar em demarcações de terra. Em outubro do ano passado, a liderança indígena esteve no Palácio do Planalto para tentar encontro com o presidente fora da agenda, mas não conseguiu a reunião. Raoni deseja que o presidente vá a sua terra natal, em Capoto Jarina, no Mato Grosso.