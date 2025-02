Lula embarca hoje para São Paulo para exames de check-up

De lá, Lula vai para o Rio de Janeiro, onde participa, no sábado (22/2), de evento em comemoração ao aniversário de 45 do PT - (crédito: Platobr)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca na tarde desta quinta-feira (20/2) para São Paulo, onde fará uma bateria de exames de check-up. Segundo o Palácio do Planalto, os exames são de rotina e não tem relação com o ferimento que o petista sofreu na cabeça no ano passado, quando caiu e bateu a cabeça.

O check-up estava marcado inicialmente para dezembro do ano passado, mas teve que ser adiado por conta da cirurgia de emergência realizada no presidente no fim do ano. Ele desenvolveu um hematoma no crânio por conta do acidente, e precisou ser levado às pressas para São Paulo, onde passou por cirurgia.

A viagem de Lula à capital paulista está na agenda oficial, e marcada para as 15h. Ele dorme na cidade, e amanhã (21) embarca de lá para o Rio de Janeiro, onde terá compromissos oficiais. Após os exames, que serão feitos no Hospital Sírio-Libanês, a equipe médica deve emitir um boletim sobre a saúde do presidente.

Os médicos consideram que Lula já está plenamente recuperado da queda, e pode realizar atividades físicas e longas viagens de avião normalmente. Com a liberação, ele retomou sua agenda de viagens, que ainda inclui Pará, Amapá, entre outros estados.

O chefe do Executivo fica no Rio de Janeiro, durante o fim de semana, e participa, no sábado (22), de evento em comemoração ao aniversário de 45 do Partido dos Trabalhadores (PT).