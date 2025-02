Apelo pelo fim da polarização marca evento com autoridades dos Três Poderes

Além de Motta, a inauguração contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luis Roberto Barroso, e outras autoridades - (crédito: Eduarda Esposito/CB/D.A Press)

A importância de diálogo entre os Três Poderes foi reforçada em um evento realizado nesta quarta-feira (19/2), em Brasília. "Vivemos em um país democrático e temos que conviver com divergências. Podemos encontrar aquilo que nos une", citou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

A organização Esfera Brasil inaugurou o ParlaMento, um espaço de articulação política e institucional. Além de Motta, a solenidade contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luis Roberto Barroso, e outras autoridades.

"Nós precisamos recuperar o tempo de civilidade, que as pessoas sejam capazes de conversarem e se respeitarem mesmo nas diferenças. Acabar com esse tempo de que quem pensa diferente de mim precisa ser desqualificado. Não é assim que se vive a vida", pontuou Barroso.

O ParlaMento promoverá encontros, em que serão debatidos temas relevantes para o país, com a presença de congressistas, de membros das comissões, de organizações empresariais e da sociedade. "Que essa casa ParlaMento seja a casa do diálogo, do equilíbrio, do debate para avançarmos no bem comum”, afirmou Alckmin.

Além disso, a organização fará, anualmente, uma premiação, classificando deputados e senadores com maior destaque no respectivo ano legislativo, focando em critérios qualitativos. Os termos serão definidos por um conjunto multidisciplinar de especialistas, ladeados de experientes atores da política nacional.

