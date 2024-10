Raoni pede reunião com Lula sobre demarcação de terra indígena no Xingu

Raoni vem ao Planalto para pedir encontro com Lula, é recebido por representantes do governo e deve marcar encontro amanhã - (crédito: Mayara Souto/C.B.)

O cacique Raoni Metuktire, da etnia Caiapó, uma das principais lideranças indígenas do país, esteve no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (9/10), para tentar uma reunião fora da agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, não foi atendido. Há promessa de ligação para marcar data da conversa.

O assunto do encontro seria convite para que Lula visita a aldeia Capoto/Janira, de Raoni, no Mato Grosso, dentro do Parque Nacional do Xingu. Eles teriam falado sobre a possibilidade durante a cerimônia de posse da ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, em 27 de setembro.

Segundo o tradutor da liderança indígena, o intuito de Raoni é conversar sobre as demandas do movimento indígena e, em especial, falar sobre a demarcação da Terra Indígena Kapôt Nhinore, onde o cacique passou a juventude e o pai dele está enterrado. Para os Caiapós, o local é considerado sagrado.

Em agosto de 2023, o território Kapôt Nhinore foi delimitado pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), ato que era esperado desde 2004. No entanto, o local ainda aguarda demarcação. A região é considerada parte do Xingu, apesar de não fazer parte do desenho reconhecido atualmente.



Fontes ligadas ao Planalto, afirmam que um encontro deve ser marcado nesta quinta-feira (10/10) com a liderança, mas não há previsão de quando Lula deve ir na aldeia indígena. O presidente viaja na sexta-feira (11/10) para Fortaleza, no Ceará, e depois segue para Belém, no Pará.

