Janja homenageia Nísia nas redes um dia após demissão: "Trabalho incrível"

A primeira-dama, Janja da Silva, publicou nesta quarta-feira (26/2) uma homenagem à ex-ministra da Saúde, Nísia Trindade, demitida ontem (25) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Janja elogiou o “trabalho incrível” realizado por Nísia para reconstruir o Ministério da Saúde. A primeira-dama também agradeceu a “dedicação, profissionalismo e responsabilidade” da ex-ministra.

“Querida ministra e amiga Nísia Trindade, você fez um trabalho incrível de reconstrução do Ministério da Saúde. Trabalhou, dia a dia, de cabeça erguida, lutando o bom combate e mostrando ao povo brasileiro a importância da ciência”, escreveu a primeira-dama em seu Instagram, como legenda de uma foto ao lado da ex-ministra.

“Com você, o Ministério da Saúde e os profissionais do SUS (Sistema Único de Saúde) voltaram a ser respeitados e isso nos enche de orgulho. Obrigada pela sua dedicação, profissionalismo e responsabilidade na condução do seu trabalho. Você foi e é gigante!”, acrescentou.









"Fritura"

Nísia foi demitida ontem por Lula, após evento no Palácio do Planalto para anúncio de uma vacina brasileira contra a dengue, que será produzida até 2026. A ex-ministra era criticada no governo por crises de sua gestão, como a epidemia de dengue no ano passado e a queima de imunizantes que não foram aplicados dentro do vencimento.

A sanitarista foi substituída pelo então ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, que já assumiu a Saúde durante o governo de Dilma Rousseff. A pasta também era cobiçada por legendas do Centrão, que encampou uma fritura de Nísia desde que ela assumiu o cargo.

A demissão causou desconforto em Nísia e aliados. Hoje, em conversa com jornalistas, a ex-ministra criticou a imprensa pela fritura.