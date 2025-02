Em reunião dos Brics, Lula critica agressividade e protecionismo

Lula participou nesta quarta-feira (26/2) da Primeira Reunião de Sherpas dos Brics, que ocorre no Palácio do Itamaraty - (crédito: Platobr)

Em reunião dos Brics, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disparou críticas ao aumento do protecionismo no mundo e a táticas agressivas de negociação no cenário internacional – em referência à mudança na política externa dos Estados Unidos, sob Donald Trump.

Lula participou nesta quarta-feira (26/2) da Primeira Reunião de Sherpas dos Brics, que ocorre no Palácio do Itamaraty. O evento reúne os representantes diplomáticos dos 20 países que compõem o bloco, dentre membros plenos e parceiros.



“Quem aposta no caos e na imprevisibilidade se afasta dos compromissos coletivos que a humanidade precisa urgentemente assumir. Negociar com base na lei do mais forte é um atalho perigoso para a instabilidade e a guerra”, afirmou Lula. Ao seu lado estavam o chanceler Mauro Vieira e o assessor especial da Presidência, Celso Amorim.

“A defesa consistente do multilateralismo é o único caminho que devemos trilhar. China e Brasil deram uma contribuição importante com a criação do Grupo de Amigos da Paz para o conflito da Ucrânia. A crise em Gaza desperta intensa preocupação, e será resolvida com o envolvimento dos países da região”, acrescentou ainda Lula.7

Ao assumir o governo norte-americano, o presidente Donald Trump adotou uma postura agressiva, ameaçando com tarifas e mesmo aludindo a invadir o Panamá e a Groenlândia. Diplomatas avaliam que a retórica é uma estratégia de negociação com os países ameaçados.

Protecionismo e desdolarização

Trump também endureceu tarifas de importação contra outros países, que afetam inclusive o Brasil. A taxa de 25% sobre a importação de aço, por exemplo, preocupa as siderúrgicas brasileiras. Ele também ameaçou taxar em 100% os países do Brics caso o bloco avance na discussão para desdolarizar suas transações.

Lula também criticou essa atitude em seu discurso, e prometeu seguir com a criação de sistemas que permitam que os membros do Brics negociem entre si em suas próprias moedas – o que atualmente depende do uso do dólar e dos sistemas financeiros criados pelos Estados Unidos, como o Swift.

“A atual escalada protecionista na área do comércio e investimentos reforça a importância de medidas que busquem superar os entraves à nossa integração econômica. Aumentar as opções de pagamento significa reduzir vulnerabilidade e custos”, destacou Lula.

“A presidência brasileira está comprometida com o desenvolvimento de plataformas de pagamento complementarmente voluntárias, acessíveis, transparentes e seguras. Estarão entre nossas prioridades aprofundar a parceria para a nova revolução industrial e promover a necessária atualização da estratégia para parceria econômica dos Brics até 2030”, disse ainda.

Lula também citou, em seu discurso, as demais prioridades da presidência brasileira dos Brics, incluindo a proteção do meio ambiente, respeito ao Acordo de Paris, e a regulamentação da Inteligência artificial.