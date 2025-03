Lula diz que dará "um grande abraço" em Pepe Mujica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que vai “dar um grande abraço” no ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica na tarde deste sábado (1º/3) antes de voltar a Brasília.

Lula disse ainda que será um encontro rápido, em respeito à saúde de Mujica – que sofre com um câncer que se espalhou pelo corpo. O chefe do Executivo foi à capital uruguaia, Montevidéu, participar da posse do novo presidente, Yamandú Orsi, nesta tarde.

“Vou conversar pouco com o Mujica, porque eu tenho que respeitar o estado de saúde dele. Eu, na verdade, vou dar um grande abraço no Mujica. Eu sei que ele quer falar comigo alguma coisa, e eu vou ouvi-lo. Sempre que o Mujica fala, eu respeito muito”, contou Lula a jornalistas na porta do hotel onde está hospedado.

“Profundo amor” por Mujica

Lula disse que Mujica, seu aliado, é um ser humano “acima da média”, e que o mundo seria melhor se mais pessoas tivessem a qualidade do ex-presidente uruguaio. Mujica, mentor do presidente Orsi, sofre com um câncer que se espalhou pelo corpo, que não pode ser revertido, e se retirou na vida pública no início do ano.

“Eu tenho um profundo amor pelo Mujica. Não é nem amizade, é amor. Tenho um profundo respeito pelo Mujica. Eu sei o que ele fez aqui no Uruguai, o que ele tenta fazer no mundo, o que ele pensa pela juventude”, acrescentou o petista.

Lula vai se encontrar com Pepe Mujica logo após a posse de Orsi, antes de voltar a Brasília, ainda hoje. Pela manhã, ele esteve reunido com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, e com a candidata à presidência do Equador, Luisa González.

Também se encontrou, durante a recepção organizada por Orsi, com os presidentes do Chile, Gabriel Boric, e da Colômbia, Gustavo Petro.