‘Longa vida para Pepe Mujica', diz Lula ao ex-presidente uruguaio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou neste sábado (1º/3) o ex-presidente do Uruguai, José “Pepe” Mujica, em Montevidéu. Os dois são aliados de longa data. Lula visitou o país vizinho para participar da posse do presidente Yamandú Orsi, discípulo de Mujica.

Lula prometeu tratar Orsi “com o mesmo carinho e amizade” que tem por Mujica, e afirmou que o novo presidente uruguaio pode ajudar na aproximação entre os países da América do Sul.

“Eu vou tratar o Yamandú com o mesmo carinho e amizade que nós dois tínhamos, porque eu acho que ele é uma peça muito importante na integração sul-americana”, disse Lula a Mujica em vídeo publicado nas redes sociais do presidente. O uruguaio, por sua vez, retrucou: “ele é o mais importante”.

Mujica sofre com um câncer irreversível, que se espalhou pelo corpo. No início deste ano, anunciou a piora em seu estado de saúde e disse que vai se retirar da vida pública. Ele foi presidente do país entre 2010 e 2015, e seu mandato coincidiu com os últimos meses de Lula no Planalto – antes de voltar à Presidência, em 2023.







Encontro rápido

Os dois, porém, firmaram amizade. “Longa vida para Pepe Mujica, e longa vida para Lúcia (Topolansky, esposa do ex-presidente)”, disse ainda o chefe do Executivo no final do vídeo.

Ministros também participaram do encontro, incluindo Alexandre Silveira (Minas e Energia), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Luciana Santana (Ciência e Tecnologia), Mauro Vieira (Relações Internacionais), e a futura ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann.

Mais cedo, em conversa com jornalistas, Lula disse que o encontro com Mujica seria rápido, em respeito à saúde do ex-presidente, mas teceu elogios. “Eu tenho um profundo amor pelo Mujica. Não é nem amizade, é amor. Tenho um profundo respeito pelo Mujica. Eu sei o que ele fez aqui no Uruguai, o que ele tenta fazer no mundo, o que ele pensa pela juventude”, disse.

