Brasil faz barulho por Ainda Estou Aqui e Oscar celebra engajamento

O entusiasmo de brasileiros com a possibilidade do filme Ainda estou aqui conquistar uma estatueta na maior premiação do cinema mundial, o Oscar, fez com que fosse percebido um aumento no engajamento nas redes sociais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. É o que conta à coluna F5, da Folha de S.Paulo, a diretora de membros, impacto e indústria da entidade, Meredith Shea.

Embora não pudesse mencionar nomes de produções específicas, Shea disse que “definitivamente” podia compartilhar que a Academia via “um aumento no engajamento do público” em plataformas de mídias sociais, ao ser perguntada se o entusiasmo do público do Brasil na internet ajudou ou atrapalhou as chances do longa de Walter Salles na disputa pelos prêmios. “Estamos entusiasmados em ver o mundo interagindo conosco nas redes.”

Segundo a F5, a diretora diz que a entidade responsável pelo Oscar vê com bons olhos a participação e discussão de fãs sobre indicações e vencedores. Ela adianta, também, que, para incentivar ainda mais o engajamento, a cerimônia deste ano vai contar com elementos interativos para que "fãs participem de discussões sobre o que está acontecendo em tempo real".

Shea ainda comenta que o crescimento no número de votantes internacionais — 30% de 11 mil membros moram fora dos Estados Unidos — e o esforço da Academia para fazer com que a premiação fosse menos focada em Hollywood fez com que, por exemplo, dois filmes estrangeiros fossem indicados à principal categoria da noite, melhor filme — o brasileiro Ainda estou aqui e o francês Emilia Pérez.