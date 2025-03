Lula conversa com Walter Salles e parabeniza pelo Oscar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta terça-feira (4/3) com o diretor do filme Ainda estou aqui, vencedor do Oscar de melhor filme internacional. Na ocasião, elogiou o longa e a atuação de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.

"Querido Walter, a gente não tem muito o que falar quando a gente percebe que um brasileiro é capaz de se superar numa arte que, até então, me parece que só americano ganhava. Então, eu quero te dizer que foi uma noite de ouro, acho que você já fez outras coisas muito importantes, mas, desta vez, você conseguiu lavar a alma do povo brasileiro e do cinema brasileiro, e recuperar de uma forma muito, mas muito importante, a história do Rubens Paiva."

O diretor agradeceu os elogios do presidente e declarou: "A Fernanda é a alma desse filme. A Fernanda e a dona Fernanda. Um filme com Eunice Paiva. Então, essas três mulheres são únicas e representam aquilo que a gente tem de melhor no Brasil".





















































Lula, então, disse que é uma "sorte" o país ter Fernanda Montenegro e Fernanda Torres atuando. "Você conseguiu dar a seriedade e a leveza necessária ao comportamento da Fernanda Torres para representar a Eunice Paiva. Eu que conheci a família real, é uma coisa estupidamente fantástica. Extraordinário, querido, acho que você fez história. Você, a Fernanda e a e a equipe toda. Porque essa coisa não acontece só por causa de uma pessoa, acontece por causa de uma história que te comoveu, que te sensibilizou. E eu fiquei muito orgulhoso", disse ainda o presidente na ligação.

A primeira-dama Janja Lula da Silva também falou com Walter Salles e o parabenizou pela produção. Nas redes sociais, os perfis dela e do presidente compartilharam um trecho da conversa e escreveram mensagem sobre a ligação.

"Walter, Fernandas, Selton e toda equipe, com sensibilidade e profissionalismo, fizeram com que todos nós sentíssemos orgulho do nosso cinema e da nossa cultura, e compreendêssemos a importância da preservação da memória e da história do nosso país.

A literatura e o cinema têm o poder de eternizar histórias. E é isso que Marcelo e Walter proporcionaram ao compartilhar “Ainda Estou Aqui", e todo o brilhantismo de uma mulher como Eunice Paiva, com o Brasil e com o mundo.

Ainda estamos aqui, sorrindo com essa conquista histórica. Parabéns!", diz a publicação.