Portais do STJ e CNJ sofrem tentativa de ataque hacker nesta quarta-feira (5/3)

Os portais do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foram alvo de tentativa de ataque hacker nesta quarta-feira (5/3). Os técnicos identificaram que as invasões ao sistema partiram de robôs, por isso, desde esta manhã foi adotada uma barreira de proteção, em que o usuário precisa provar que é humano.



Por meio de nota, o STJ afirmou que identificou tentativas de ataque cibernético que foram todas bloqueadas pelas ferramentas informáticas de prevenção a invasões.

"Os sistemas do tribunal também não foram derrubados. Para lidar com a situação, como é de praxe, foram ativados mecanismos como a validação de acesso do usuário humano, o que pode causar lentidão, porém sem comprometer o funcionamento do portal e de seus serviços."

Em setembro do ano passado, o STJ também sofreu um ataque hacker. À época, o tribunal classificou a situação como uma “atividade criminosa cibernética” que teria o objetivo de paralisar os sistemas. A corte afirmou que o controle operacional foi retomado em “poucos minutos” e não houve “prejuízos aos usuários”.

No mês anterior, outros órgãos federais também foram alvo. O Supremo Tribunal Federal (STF) foi vítima, em agosto, de um ataque de negação de serviço (DDoS), que ocorre quando há milhares de acessos simultâneos com o objetivo de sobrecarregar a rede e inviabilizar os serviços.