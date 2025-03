FPA diz que medidas do governo para reduzir preço dos alimentos são ineficazes

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) emitiu nota na manhã desta sexta-feira (7/3) criticando as medidas anunciadas pelo governo federal na quinta-feira (6/3) com o objetivo de reduzir o preço dos alimentos. Entre as medidas, está zerar o imposto de importação de produtos como café, milho e carne.

Na avaliação da FPA, as medidas são pontuais e ineficazes. Para o representantes do agronegócio no Congresso, a medida mais eficiente para combater a inflação é a colheira da safra que será realizada nos próximos meses e a correção de ações que elevaram o custo de produção no Brasil. Para a FPA, "o problema está concentrado no seu próprio desequilíbrio fiscal, responsável por onerar os custos e por alavancar a inflação".

A nota ainda critica a decisão do governo e afirma que a medida não surtirá o efeito desejado. "Não é transferindo o ônus de bancar o desequilíbrio do gasto público do governo para os produtores rurais que teremos uma comida mais barata e uma produção economicamente viável".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Frente Parlamentar da Agropecuária é composta por 340 parlamentares, sendo 290 deputados. Na nota, a FPA também faz uma cobrança pública e afirma que aguarda do governo federal uma posição sobre "as medidas estruturantes de curto e médio prazo apresentadas pela FPA, em conjunto com o setor produtivo nacional, na última sexta-feira (28), ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil" e pede ainda que o governo comece a discutir o Plano Safra 25/26 com garantia de implementação total de recursos,

Segundo a FPA, um documento com sugestões de nove medidas de curto prazo e 11 de médio e longo prazo para reduzir a inflação e os preços dos alimentos foi encaminhado aos ministros da Fazenda, Fernando Haddad e da Casa Civil, Rui Costa.

Conforme o presidente da FPA, deputado Pedro Lupion (PP-PR) é necessário que o governo trabalhe em uma política fiscal consistente e invista em infraestrutura para conseguir reduzir o preço dos alimentos. Entre as medidas de curto prazo estão: Desburocratização alfandegária, integrando processos alfandegários e sanitários para agilizar a liberação de mercadorias; e Revisão da tributação sobre fertilizantes e defensivos agrícolas.

Veja nota oficial completa da FPA

Medidas do governo federal para conter inflação de alimentos são ineficazes

A redução mais eficiente para combater a inflação de alimentos é a colheita da safra brasileira que ocorre nos próximos meses e a correção de ações que impactam diretamente o custo de produção no Brasil. Importante registrar:

1. O problema da inflação não é a oferta de alimentos. O governo federal tenta criar a narrativa de buscar soluções, quando o problema está concentrado no seu próprio desequilíbrio fiscal, responsável por onerar os custos e por alavancar a inflação;

2. ?Não é transferindo o ônus de bancar o desequilíbrio do gasto público do governo para os produtores rurais que teremos uma comida mais barata e uma produção economicamente viável;

3. ?As medidas apresentadas pelo governo federal, nesta quinta-feira (6), são pontuais e ineficazes para efeito imediato, especialmente quando se gasta recurso interno ao zerar impostos para produtos importados, sem garantir o reforço ao apoio da produção brasileira;

4. ?A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) ressalta a necessidade de iniciar as tratativas do novo Plano Safra 25/26, com a garantia de implementação total de recursos, do acesso pleno e com juros adequados aos produtores rurais brasileiros; e

5. Aguardamos ainda um retorno do governo federal sobre as medidas estruturantes de curto e médio prazo apresentadas pela FPA, em conjunto com o setor produtivo nacional, na última sexta-feira (28), ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil.