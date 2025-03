Gleisi Hoffmann citou Lula e Bolsonaro em metade dos discursos na Câmara

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), que toma posse nesta segunda-feira (10/3) como ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), mencionou o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro em 16 discursos no plenário da Câmara. O número corresponde a 47% dos discursos realizados pela parlamentar entre 2022 e 2025.

Os dados foram levantados pelo Correio, por meio da ferramenta Pinpoint, que fez a leitura de 34 pronunciamentos em plenário realizados entre 2022 e 2025. Os documentos foram obtidos na página da Câmara dos Deputados, onde são registrados os discursos parlamentares.

Isoladamente, o nome de Lula aparece em 64,7% dos discursos feitos por Gleisi no plenário. Em números absolutos, o presidente acabou citado 80 vezes no período analisado; já Bolsonaro foi citado pela presidente do PT em 16 discursos entre 2022 a 2025, o que representa 47% dos discursos. Nesses discursos, o nome Bolsonaro ou Jair Bolsonaro aparecem 68 vezes.

Em geral, as menções criticam a atuação de Bolsonaro enquanto presidente e a "herança maldita" deixada para a gestão de Lula.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Já as menções sobre Lula defendem o presidente diante de falas de outros deputados ou apresentam políticas do governo federal.

No último discurso de 2024, Gleisi defendeu a política econômica do governo Lula 3 e afirmou que os problemas fiscais do país foram herdados da gestão anterior. "Por que agora nós estamos vivendo um momento diferente, em que a dívida pública está mais alta, em que ainda temos problemas na área fiscal — e que são muito poucos? É culpa do Lula? Não, claro que não! É culpa da herança maldita que nos deixou o governo Bolsonaro: o descontrole nas contas públicas, a gastança de quase 300 bilhões no processo eleitoral", defendeu Gleisi.

Gleisi é aliada de Lula há muitos anos e é presidente do Partido dos Trabalhadores desde 2017. Conhecida por ter um perfil combativo e enérgico diante dos embates públicos a oposição, Gleisi sempre adotou uma postura de lealdade com Lula.

Leia também: 4 pessoas morrem e 9 ficam feridas em incêndio criminoso em abrigo em SP

Com a posse de Gleisi Hoffmann — marcada para esta segunda-feira (10/3) — na posição de articulista do governo, Lula amplia os espaços de poder para a base da esquerda e honra um nome muito elogiado pelo presidente. Por outro lado, a escolha de Gleisi pode gerar problemas nas negociações com os partidos do centro e principalmente da direita. A nova ministra garante que terá um diálogo democrático com todas as vertentes do Congresso.

Gleisi Hoffmann assume no lugar de Alexandre Padilha, que deixou a SRI para comandar o Ministério da Saúde após a demissão de Nísia Trindade. O movimento inicia a reforma ministerial, que deverá alterar o cenário da Esplanada nos próximos meses.