Gleisi se reúne com líderes do governo no Congresso antes de tomar posse

A nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, realizou um almoço, nesta segunda-feira (10/3), com líderes do governo e do Partido dos Trabalhadores (PT), no Congresso Nacional. O encontro ocorreu antes de ela tomar posse do cargo.

De acordo com fontes palacianas, o intuito é continuar com tradição iniciada pelo antecessor, Alexandre Padilha, que reunia semanalmente os líderes no Planalto para discutir as prioridades do governo no Legislativo. Padilha também toma posse, nesta tarde, como ministro da Saúde.



O objetivo de Gleisi com o encontro é efetivar a aproximação com os parlamentares. Estiveram presentes os líderes José Guimarães (PT-CE), da Câmara dos Deputados, Jaques Wagner (PT-BA), do Senado Federal, Randolfe Rodrigues (PT-AP), do Congresso Nacional e também os representantes do partido na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), e no Senado, Rogério Carvalho(PT-SE).