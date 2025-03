Presidente do STM diz que Bolsonaro pode perder patente se for condenado

A presidente do Superior Tribunal Militar (STM), ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha disse, nesta quarta-feira (12/3), que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser julgado por crimes militares e, caso seja condenado pela Corte, pode perder a patente militar de capitão. A declaração foi dada em coletiva de imprensa, após a solenidade de posse da magistrada.



Maria Elizabeth foi questionada sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) no âmbito da trama golpista — que também envolve militares. O ex-chefe do Executivo e outras 33 pessoas, incluindo militares, foram denunciados por estimular e realizar atos contra os Três Poderes e contra o Estado Democrático de Direito.

“Se for o caso, sim, ele [Bolsonaro] pode ser submetido a um Conselho de Justificação, a representação de dignidade. Ele pode ser julgado também por crimes militares, como dissitação, por exemplo, dissitação à tropa. Então, tudo vai depender de como é que vai ser feita a curação penal do Supremo Tribunal Federal”, disse a presidente do STM.

No entanto, a ministra ressaltou que seria necessário que o Ministério Público Militar se manifeste por eventuais crimes do ex-chefe do Executivo.

“São crimes diferenciados, julgados e foros diferenciados, na jurisdição criminal e na jurisdição. E aí ele pode ser dedicado na limitação do militar da reserva”, destacou. Eu identifico alguns crimes, mas eu acho que não cabe a mim identificar, esse é o papel do Ministério Militar, ele é o autor da ação penal, ele é o detentor da denúncia. E se ele não se pronunciou, seria um pré-julgamento da minha parte mencionar qualquer um deles.”

A presidente do STM pontuou que a Justiça Militar irá se manifestar sobre a denúncia contra militares depois que todos os julgamentos tramitarem em julgado, quando não há mais recursos.

“Eventualmente, militares podem cometer crimes comuns. E, no caso, o juiz, o ministro Alexandre de Moraes, é o juiz natural da causa, é o juiz que se tornou prevendo, porque foi o primeiro que atuou nos atos do 8 de janeiro. Então, está absolutamente correto, sob o ponto de vista técnico-jurídico, as decisões e o oferecimento das denúncias em sede originária no Supremo Tribunal Federal e não no Superior Tribunal Militar”, declarou.

Força feminina

O tema da suposta tentativa de golpe não foi citado no discurso de posse da nova presidente do STM. Na solenidade, ela destacou a força feminina e a luta das mulheres por igualdade.

“Fiz uma escolha, falar das mulheres como sendo a primeira mulher em 200 anos, em 216 anos. Eu achei que são dois temas muito contundentes, são dois temas muito fortes, e eu preferi privilegiar a questão da mulher e das dificuldades de acesso que as mulheres têm para ascender aos cargos de poder”, disse Maria Elizabeth durante coletiva.

A ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha tomou posse, na tarde desta quarta-feira (12/3), como presidente do Superior Tribunal Militar (STM) — órgão máximo da Justiça Militar da União. Ela é a primeira mulher nomeada ao cargo em 217 anos de funcionamento do órgão.

“Nós teremos agora mais indicações para tribunais superiores, para tribunais de justiça e regionais federais. Então, eu fiz uma escolha proposital. Defender o feminismo, defender o empoderamento das mulheres e clamar por mais espaços na política e nas estruturas jurídicas para nós, que ainda somos tão discriminados”, completou.

O STM é composto por 15 ministros, sendo cinco civis e dez militares. As cadeiras estão distribuídas entre quatro vagas destinadas ao Exército, três à Marinha e três à Aeronáutica. Maria Elizabeth faz parte da instituição desde 2007 quando foi indicada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para ocupar uma das três cadeiras previstas para a advocacia.

A nova presidente e o ministro Francisco Joseli Parente Camelo integrarão a presidência da Corte no biênio 2025-2027. A solenidade ocorreu na recém-inaugurada Sala Martins Pena, do Teatro Nacional de Brasília.