Confira a íntegra do discurso de Maria Elizabeth, primeira mulher presidente do STM

A cerimônia de posse da ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha como primeira mulher presidente do Superior Tribunal Militar (STM) marcou a história da corte nesta quarta-feira (12/3). O evento ocorreu na sala Martins Pena, no Teatro Nacional de Brasília.

Indicada como ministra em 2007, segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Maria Elizabeth vai presidir o STM no biênio 2025-2027 e destacou a importância da presença feminina em posições de poder.

“Nós, mulheres, temos um sonho: o sonho da igualdade. A Carta de 1988 nos emancipou graças a um renhido e diminuto grupo de parlamentares eleitas para o Congresso Nacional em 1986, que colaboraram para que as garantias femininas fossem fundamentalizadas. Resta-nos, agora, ressignificar nosso papel nas estruturas societárias”, declarou.

Confira a íntegra da solenidade e o discurso da ministra, que ocorre a partir de 2h30min do vídeo da transmissão.

Solenidade contou com a presença do presidente Lula, ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, ao lado de Lu Alckmin. Também estiveram presentes na mesa de posse o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).