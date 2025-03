Governo vai apresentar isenção do IR na semana que vem, diz Gleisi

A escolha de Gleisi para a SIR gerou incerteza sobre a condução da política econômica do governo. Desde que assumiu o cargo, porém, ela vem fazendo acenos a Haddad - (crédito: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, reuniu-se nesta quinta-feira (13/3) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir as prioridades do governo federal na área econômica.

A jornalistas após a reunião, a ministra disse que o governo vai apresentar na semana que vem a proposta para isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Ela citou ainda que a reforma da Previdência dos militares também está entre as prioridades do governo.

Leia também: Gleisi defende Lula por fala machista e rebate ataques bolsonaristas

“Eu vim conversar com o ministro Fernando Haddad exatamente para a gente acertar a tramitação dessas pautas no Congresso e ter como prioridade”, comentou a ministra ao deixar a Fazenda.

Segundo interlocutores da SRI, não há uma data definida para o anúncio. Além de Haddad, Gleisi vai se reunir ainda hoje com o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Foi a primeira vez que os dois se encontraram após a posse de Gleisi, na segunda-feira (10). Como presidente do PT e deputada federal, Gleisi fez uma série de críticas à política econômica encampada por Haddad, especialmente sobre a defesa dos cortes nos gastos públicos.

Acenos a Haddad

O encontro ocorreu na sede do Ministério da Fazenda. A escolha de Gleisi para a SIR gerou incerteza sobre a condução da política econômica do governo. Desde que assumiu o cargo, porém, ela vem fazendo acenos a Haddad.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas desse governo, as pautas que você conduz e que estão colocando o Brasil novamente na rota do emprego, do crescimento e da renda”, disse Gleisi durante a sua cerimônia de posse.