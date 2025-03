Alcolumbre avalia pedir cassação de Gayer por fala sobre "trisal" com Gleisi

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse nesta quinta-feira (13/3) que avalia representar contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) na Comissão de Ética na Câmara. O motivo é uma postagem feita ontem que sugeria um “trisal” entre Alcolumbre, a ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), namorado de Gleisi.

“Me veio a imagem da Gleisi, Lindbergh Farias e o Davi Alcolumbre fazendo um trisal. Que pesadelo!”, disse Gustavo Gayer em uma postagem feita na quarta-feira (12) em seu perfil do X (antigo Twitter). O post foi apagado, mas governistas resgataram o tweet.

O deputado pelo visto está novamente bêbado e vamos lembrar que já matou duas pessoas nesta deplorável condição. Mas não vai se livrar da Comissão de Ética, pois falta de decoro, mesmo embriagado, é CRIME. pic.twitter.com/HxF8wo4FiO — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) March 12, 2025

A onda de ataques de Gayer começou depois que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em uma cerimônia, que escolheu Gleisi Hoffmann para a SRI por ser uma “mulher bonita” com o objetivo de se aproximar dos presidentes da Câmara e do Senado. Eduardo Gayer, assim como outros integrantes da oposição, disseram que a fala foi machista.

“E aí Lindbergh Farias, vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para o Hugo Motta e Alcolumbre como um cafetão oferece uma GP?? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado?”, perguntou Gayer em seu perfil no X na quarta-feira.

No plenário da Câmara, ainda na quarta, o deputado também se posicionou. “Faz duas horas e meia desde que a sessão começou, e a direita estava no plenário respeitosamente esperando que fosse feito um pronunciamento em defesa da ex-presidente do PT nacional, que foi humilhada, que foi desrespeitada pelo presidente da República, mas, por enquanto, não houve nenhum pronunciamento em defesa da ministra Gleisi Hoffmann”, afirmou.

E continuou: “Então, nós da Direita nos sentimos na obrigação de vir aqui e nos posicionar, prestando nossa solidariedade a uma mulher que foi tratada de forma tão desrespeitosa, como uma cafetina, por um cafetão, o Lula, Presidente da República, que praticamente a ofereceu como objeto sexual para poder fazer negociação com o Congresso”.

Já nesta quinta, depois de ter sido criticado pelas falas sobre Gleisi, Alcolumbre e Lindbergh, Gayer publicou um novo post. “Deixa eu ver se eu entendi. Lula humilha e trata a Gleisi como um objeto. Ninguém do PT sai em defesa dela. Eu saio em defesa da Geisi condenando a fala do LULA. Todo o PT parte pra cima de mim me acusando de machismo. É isso mesmo?”, questionou.

Gleisi defende Lula

Depois da repercussão das falas de Lula, a ministra Gleisi Hoffmann saiu em defesa do chefe nesta quinta-feira. Disse repudiar os ataques “canalhas” de “bolsonaristas, misóginos, machistas”. “Desprezam as mulheres. Não me intimidam nem me acuam. Oportunistas tentando desmerecer o presidente Lula”, disse em um post em seu perfil no X.

“Gestos são mais importantes que palavras. Não teve e não tem outro líder como o presidente Lula que mais empoderou as mulheres. Não é qualquer líder que ousa lançar a primeira mulher presidenta do país, a primeira mulher presidenta do PT, o que mais nomeou mulheres ministras, nas estatais (…) e em outros tantos lugares”, afirmou.

“Que moral vocês têm? Esqueceram das entrevistas, dos vídeos em que Bolsonaro agrediu as mulheres, estimulando a violência política e física, o preconceito, o machismo? Canalhas, respeitem a inteligência do povo brasileiro”, completou Gleisi.