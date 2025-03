Lula prepara encontro contra a fome com ministros africanos

A reunião será o primeiro evento de alto nível da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo Brasil no ano passado, durante Cúpula do G20. - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, nesta quinta-feira (13/3), com ministros para discutir a organização de um evento com autoridades africanas para tratar o combate à fome. A iniciativa faz parte da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo Brasil no ano passado, como presidente do G20.

A reunião está sendo organizada para abril ou maio deste ano, ainda sem data definida, e vai reunir ministros da Agricultura dos países africanos. A ideia é que haja uma troca de experiências entre as nações sobre medidas efetivas no combate à fome.

Participaram do encontro de hoje os ministros Carlos Fávaro (Agricultura), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e André de Paula (Pesca), além da secretária-geral do Itamaraty, embaixadora Maria Laura da Rocha, e a presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Silvia Massruhá.

Chanceler está na África para fazer os convites

A conversa ocorreu no Palácio do Planalto a portas fechadas, durante a manhã, e não houve anúncios. Durante a semana, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, visitou vários países da África para convidar os líderes formalmente para o encontro. O chanceler já esteve em Cabo Verde, Benim, Nigéria, e Senegal.

A reunião com ministros africanos será o primeiro evento de alto nível após o lançamento da Aliança Global Contra a Fome, em novembro passado. O principal objetivo é trocar experiências sobre o aumento da produtividade da agropecuária, para aumentar a disponibilidade de alimento no mundo.