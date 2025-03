À imprensa, Gleisi tenta defender Lula de fala machista: "Histórico diz tudo"

À imprensa, a ministra afirmou que "o histórico do presidente diz tudo. Fico indignada é com os bolsonaristas que usam disso para fazer um jogo sujo, baixo, sórdido. Quando na realidade eles e Bolsonaro sempre foram contra as mulheres" - (crédito: Reprodução)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, tentou, nesta quinta-feira (13/3), defender o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após fala considerada machista durante participação do lançamento do programa Crédito do trabalhador, na quarta-feira (12/3). Na ocasião, o presidente afirmou que "eu quero mudar, restabelecer a relação com vocês (Câmara dos Deputados e Senado). Por isso, eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais".

À imprensa, a ministra afirmou que "o histórico do presidente diz tudo. Fico indignada é com os bolsonaristas que usam disso para fazer um jogo sujo, baixo, sórdido. Quando na realidade eles e Bolsonaro sempre foram contra as mulheres (...) Isso a gente não pode aceitar e terá uma resposta a altura".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em publicação na rede social X, antigo Twitter, Gleisi disse que Lula foi o presidente que mais empoderou e nomeou mulheres e que "gestos são mais importantes que palavras". Na postagem, a ministra também fez o seguinte questionamento: "Que moral vocês tem?".

Repudio os ataques canalhas de bolsonaristas, misóginos, machistas e de violência política. Desprezam as mulheres. Não me intimidam nem me acuam. Oportunistas tentando desmerecer o presidente Lula. Gestos são mais importantes que palavras. Não teve e não tem outro líder como o… March 13, 2025

Leia também: Gleisi chama líderes da base na Câmara para almoço em seu gabinete



"Não me intimidam nem me acuam. Oportunistas tentando desmerecer o presidente Lula", escreveu Gleisi. Ela também afirmou que "vocês esqueceram das entrevistas, dos vídeos em que Bolsonaro agrediu as mulheres, estimulando a violência política e física, o preconceito, o machismo? Canalhas, respeitem a inteligência do povo brasileiro!".

Leia também: Gleisi promete diálogo democrático como nova ministra da SRI



Gleisi é aliada de Lula há muitos anos e é presidente do Partido dos Trabalhadores desde 2017. Conhecida por ter um perfil combativo e enérgico diante dos embates públicos a oposição, Gleisi sempre adotou uma postura de lealdade com Lula. A deputada federal tomou posse como ministra na segunda-feira (10/3). Ela assume no lugar de Alexandre Padilha, que deixou a SRI para comandar o Ministério da Saúde após a demissão de Nísia Trindade.

Bolsonaristas atacaram Lula e Gleisi

A fala gerou críticas de parlamentares mulheres e foi considerada machista. A base governista, por sua vez, reagiu, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), anunciou que vai acionar o Conselho de Ética contra Gayer pelas ofensas misóginas contra Gleisi.

Leia também: Gleisi defende Lula por fala machista e rebate ataques bolsonaristas

O comentário mais duro foi do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). Em suas redes sociais, ele escreveu: “É impressão minha, ou Lula ofereceu Gleisi Hoffmann como um cafetão oferece a sua funcionária em uma negociação entre gangues?”. Outros bolsonaristas, como Nikolas Ferreira (PL-MG) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também aproveitaram a fala para criticar Lula e Gleisi.