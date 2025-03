Ainda não acabou: Ainda Estou Aqui é indicado ao Prêmio Platino

A trajetória de prêmios para Ainda Estou Aqui não acabou. O longa foi indicado em três categorias no Prêmio Platino, uma das maiores premiações do cinema Ibero-Americano, como Melhor Filme Ibero-Americano, Melhor Atriz para Fernanda Torres, e Melhor Direção para Walter Salles. O filme também concorre ao Prêmio do Público nas categorias de Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção e Melhor Atriz.

Organizado pela Federação Ibero-Americana de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais (FIPCA) e pela Entidade de Gestão para o Setor Audiovisual (EGEDA), o Prêmio acontece em 27 de abril, no Palácio Municipal IFEMA Madrid, na capital espanhola, e terá transmissão ao vivo pela plataforma SmartPlatino TV.

Em sua 19ª semana em cartaz, o longa soma um público de 5,710 milhões e ocupa mais de 700 salas só nos Estados Unidos. Além disso, é recordista como filme nacional com 11º maior público já registrado nas bilheterias, maior lançamento brasileiro da Sony Pictures, segunda maior bilheteria (R$ 115,383 milhões) da Sony Pictures no Brasil, atrás apenas do blockbuster hollywoodiano Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, melhor desempenho de um filme brasileiro após a pandemia e sétimo filme nacional mais assistido do século no circuito brasileiro.

Selecionado para mais de 50 festivais nacionais e internacionais, Ainda Estou Aqui já recebeu 27 prêmios, incluindo o de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. O filme já foi exibido em festivais de mais de 20 países, incluindo Itália, Canadá, França, Estados Unidos, China, Suíça, Inglaterra, Turquia, Áustria, Portugal, Espanha, Marrocos, Egito, Alemanha, Estônia, Eslovênia, Sérvia, Bulgária, Irlanda, Austrália e Holanda.

No mundo, o filme totaliza US$ 35 milhões, que incluem ótimos desempenhos em mercados como França e Portugal, onde superou 300 mil ingressos vendidos, e Reino Unido, onde já levou mais US$ 1 milhão, se consagrando a maior abertura de um filme latino-americano e maior abertura do ano de um filme em língua não inglesa.

O longa, dirigido por Walter Salles, narra a história da família Paiva após o desaparecimento de Rubens, marido de Eunice, durante a ditadura militar. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, filho do casal, o filme representa a luta da matriarca para se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus cinco filhos.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel