"Democracia deve ser preservada" diz Paulo Octávio ao exaltar poder conciliador de Sarney

O empresário e ex-senador da República, Paulo Octávio exaltou o poder conciliador de José Sarney e a sabedoria do ex-presidente da República para conduzir o Brasil da ditadura para a democracia.

Em evento Democracia 40 anos: Conquistas, Dívidas e Desafios, que celebra as 4 décadas da democracia brasileira, realizado neste sábado (15/3) no Panteão da Pátria, Paulo Octávio afirmou que o Brasil precisa de diálogo e entendimento, valores dominados por José Sarney.

"O presidente Sarney é um exemplo de como a conciliação e o diálogo são importantes. Ele assumiu o governo em um dos momentos mais difíceis da democracia brasileira e da política brasileira. Momento de redemocratização após anos de ditadura. Então foi um momento difícil. A morte de Tancredo abalou o Brasil. Mas ele soube ter segurança, teve um entendimento, soube conversar com as forças armadas, forças políticas", afirmou.

Paulo Octávio também destacou que o poder conciliador e a experiência do ex-presidente José Sarney podem ensinar muito aos mais jovens. O empresário destacou que os artigos publicados semanalmente pelo ex-presidente no Correio Braziliense inspiram e explicam as dinâmicas da política pois Sarney é "Figura ímpar na história da democracia brasileira".

"Passados 40 anos reviver tudo isso é importante para que o Brasil aprenda como a democracia deve ser preservada. Como é importante o papel das eleições, o papel do diálogo e do entendimento. O que o Brasil precisa hoje é de diálogo e entendimento. Sarney esse tempo todo tem nos ensinado todos os dias Eu sempre leio os artigos do Sarney e como a gente aprende com a experiência, e com a sabedoria. Figura ímpar na história da democracia brasileira.