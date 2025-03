Valdemar da Costa Neto: "Tenho fé que Bolsonaro será candidato a presidente"

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto participou, neste domingo (16/3) do ato liderado por Bolsonaro em Copacabana, no Rio de Janeiro pedindo anistia aos presos e condenados do 8 de janeiro.

Em um discurso lido no celular, Valdemar criticou a política econômica do governo Lula e defendeu a candidatura de Bolsonaro.

"O Brasil é o povo brasileiro e vocês fizeram do PL o maior partido do país. Tenho fé sim que Bolsonaro será candidato a presidente da República". Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que condenou o ex-presidente por abuso de poder político após reunião com embaixadores para disseminar desinformação sobre o processo eleitoral brasileiro.

No discurso, Valdemar criticou o preço dos alimentos e dos combustíveis e puxou um coro de 'volta Bolsonaro'. "Com esse governo, o combustível ficou caro, então volta Bolsonaro. A carne ficou cara, então volta Bolsonaro", convocou.

Valdemar da Costa Neto e Bolsonaro estavam impedidos de conversarem por decisão do Supremo Tribunal Federal, mas após um pedido formalizado pelo presidente do PL ao ministro Alexandre de Moraes, a decisão foi reformada e os dois puderam voltar a se falar.