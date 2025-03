Em SP, apoiadores fazem ato esvaziado pró-Bolsonaro

Além de ato realizado no Rio de Janeiro neste domingo (16), em defesa da anistia aos condenados pela tentativa de golpe de Estado em janeiro de 2023, São Paulo também foi palco de mobilização em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na Avenida Paulista, a adesão foi frustrada e ocupou menos de um quarteirão.

De acordo com a estimativa do Monitor de Debate Político no Meio Digital, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em parceria com a ONG More in Common, apenas 1.400 pessoas estiveram no ato, concentrados em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Sem carro de som e sem a participação de figuras públicas e políticos, como ocorreu pela manhã na capital carioca, os manifestantes cantaram o hino nacional, rezaram e pediram anistia. Juristas dizem que o movimento pró-anistia puxado pela ala bolsonarista e seus aliados é uma maneira de criar um clima para reverter a inelegibilidade do próprio ex-presidente.

Jair Bolsonaro (PL) está inelegível até 2030 em razão de duas condenações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de participar da trama golpista.

Assim como em São Paulo, o ato realizado no Rio de Janeiro teve pouca adesão: ao menos 30 mil pessoas participaram da mobilização na praia de Copacabana, de acordo com o Datafolha. O ato no RJ contou com a presença de Bolsonaro, Silas Malafaia, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e outros.